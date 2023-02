Treze escolas de samba do terceiro grupo levam alegria e animação à Aldeia Cabana

Treze agremiações carnavalescas participaram dos desfiles da escola de samba do terceiro grupo de Belém, na noite desta sexta-feira (17), na Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel.

A primeira a desfilar foi a Escola de Samba Paixão Rubro Negro, que invadiu a avenida do samba homenageando Claudionor Moreira da Costa, com enredo “Claudionor um homem de valor”.

Em seguida, a Universidade de Samba Nação Rubro Negra, que trouxe para a avenida a história do Mestre Darinta, com o enredo “De Nova Iguaçu à Pedreira, carnaval não é brincadeira. Mestre Darinta 50 anos de carnaval”.

A terceira escola a entrar na avenida foi a Mocidade Botafoguense, que fez a aldeia toda cantar com seu enredo “Mocidade Botafoguense, vem cantar: Amazônia o berço da vida”.

Aí veio a Rosa de Ouro, que trouxe para a avenida uma parte da história da quadrilha junina, com o enredo “Anarriê. alavantú… Paris dança quadrilha na Aldeia”.

A noite também teve Caprichosos da Cidade Nova, com o tema “Da Cidade da Libertação ao Quilombo do Abacatal. Lei 10.639, afirmação social”. Já a Parangolé do Samba ocupou a avenida com “Samba, Amor e Paixão, o Parangolé é contra a discriminação”.

Guerreiros

A sétima escola a entrar na Aldeia Cabana foi a Guerreiros do Samba e do Amor, que homenageou Creuza Gomes, pioneira do carnaval em Belém, o Rouxinol da Amazônia.

A aldeia vibrou com o desfile da Nova Mangueira, que entrou na avenida com o tema “Uma Esmeralda de Tradição, Nova Mangueira 40 Anos”,

Logo veio a Embaixadores Azulinos, que invadiu a avenida do samba homenageando a Sociedade Cultural do Pará, com o enredo “SOCULT, 40 anos de resistência e luta por justiça social!”.

A Alegria Alegria foi a décima primeira escola a entrar na avenida. A agremiação homenageou a cantora Cleide Moraes com o enredo “Cleide Moraes, uma rainha doce como o mel, hoje seu canto ecoa no céu”.

A Rosa da Terra Firme chegou com o enredo “Zé Ronaldo: Prenúncio de vitória; a inspiração para a glória e o triunfo”.

Já a Portela homenageou Mosqueiro e tudo o que há de melhor na ilha.

Por fim, quem encerrou a programação na madrugada deste sábado foi o Guardiões do Samba e da Pedreira, que fechou com chave de ouro com o tema “Vamos falar de índio”.

Até com chuva

Para o presidente da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), Jamil Mouzinho, o desfile conseguiu um bom nível de espetáculo, considerando as especificações das escolas de samba do 3º grupo. “Ainda que estejamos contando nesse momento com a chuva aqui na Aldeia, a gente percebe que o público está presente. Arredaram um pouco o pé das arquibancadas devido a chuva, mas já estão retornando”, disse Mouzinho.

Jamil reforçou que o momento é de estar, enquanto poder público, enquanto promotor do evento, analisando e apontando algumas novidades quem sabe, para o Carnaval de 2024: “É deixar claro que nós estamos analisando as escolas que estão passando, o nível, o nível de atendimento a essas novas expectativas para que a gente faça uma análise criteriosa, que aponte algumas possíveis novidades para o carnaval 2024”, encerrou Jamil.

Blocos

Neste sábado, a folia continua na Aldeia Cabana com o desfile dos blocos carnavalescos, a partir das 19h. Acompanhe a ordem do desfile:

– Mocidade Unida

Concentração: 19h

Início: 20h

– Estação Terceira

Concentração: 20h

Início: 20h50

– Cheiro Cheiroso

Concentração: 20h30

Início: 21h40

– Estrela Reluzente

Concentração: 21h

Início: 22h30

– Sapo Muiraquitã

Concentração: 21h30

Início: 23h20

– Encantos do Pará

Concentração: 22h

Início: 00h10

– Unidos da Pedreira

Concentração: 23h30

Início: 01h

– Mocidade Alegrense

Concentração: 00h30

Início: 01h50

– Chupicopico

Concentração: 01h30

Início: 02h40

Texto: Michel Jorge

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/COMUS