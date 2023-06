Tribunal da Espanha mantém prisão do jogador Daniel Alves

Um tribunal de Barcelona decidiu, nesta segunda-feira (12), manter em prisão preventiva o jogador Daniel Alves, acusado de estuprar uma jovem no banheiro de uma boate da cidade espanhola ​​no último dia 30 de dezembro, argumentando que “persiste o risco de fuga”.

Em seu despacho, a terceira seção da Audiência de Barcelona negou provimento ao recurso apresentado pela defesa do lateral brasileiro contra a decisão do juiz de instrução de mandá-lo para a prisão. Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro no Centro Penitenciário Brian’s 2.

Segundo o tribunal, nenhuma outra medida cautelar “pode ​​neutralizar” o risco de fuga “com garantias suficientes” para assegurar sua presença em julgamento. Em sua resolução, o tribunal rejeitou o principal argumento da defesa do jogador no recurso, que é o de que Daniel Alves tem um “projeto de vida” na Espanha.

