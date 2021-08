Tribunal de Contas da União aprova edital do leilão do 5G

Nesta quarta-feira (25), o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou o edital do leilão do 5G, a nova geração de internet móvel. Foram sete votos a um.

Segundo informações do portal G1, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) esperava pela análise do TCU para realizar os ajustes no edital e marcar o leilão, que está previsto para acontecer em outubro.

No leilão serão ofertadas quatro faixas de frequência de internet móvel de quinta geração: 700 MHz; 2,3 GHz; 26 GHz; e 3,5 GHz.

No Twitter, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, se pronunciou a respeito da aprovação. Ele agradeceu o apoio do presidente Jair Bolsonaro.

– Votação encerrada: Leilão #5G aprovado pelo TCU! O edital segue para a Anatel para ser publicado. Agradeço o trabalho dos ministros e dos técnicos do TCU, MCom e Anatel. + um passo para tornarmos o Bandeira do Brasil mais digital e conectado. Obrigado, presidente Jair Bolsonaro pela missão! – declarou.

Fonte: Pleno News