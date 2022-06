Tribunal de Contas da União autoriza privatização do aeroporto de Marabá

O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou, nesta quarta-feira (1º), à concessão de 15 aeroportos espalhados pelo Brasil, entre eles, Belém, Santarém, Marabá, Parauapebas e Altamira. A proposta foi do relator do processo no TCU, ministro Walton Alencar. O magistrado entendeu que não houve irregularidades e que o processo de privatização deverá ser seu percurso.

“Não foram identificadas quaisquer irregularidades ou impropriedades que desaconselhem a continuidade da sétima rodada de concessões aeroportuárias”, afirmou. Segundo Alencar, mais de 35 milhões de pessoas devem transitar no conjunto de terminais nos próximos anos no Brasil.

Os novos investimentos nos 15 aeroportos devem totalizar cerca de R$ 7,3 bilhões, de acordo com os estudos de viabilidade das privatizações realizados em 2019. Ainda de acordo com os estudos, o aeroporto de Congonhas é o segundo mais movimentado do país, pelo qual passam cerca de 22,7 milhões de passageiros por ano.

O investimento previsto nos estudos para este terminal chega a R$ 3,4 bilhões, quase metade do valor esperado para a rodada. O governo espera fazer o leilão desses terminais ainda neste ano, mas as eleições presidenciais em outubro são um obstáculo, assim como acontece, por exemplo, com a privatização da Eletrobras.

O Ministério da Infraestrutura, por meio de nota, afirmou que publicará ainda no mês de junho, o edital da licitação, dentro do calendário previsto pelo governo para fazer o leilão no segundo semestre de 2022.

Confira a lista completa de aeroportos:

Congonhas e Campo de Marte (SP);

Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã (MS);

Belém, Santarém, Marabá, Parauapebas e Altamira (PA);

Jacarepaguá (RJ);

Montes Claros, Uberlândia e Uberaba (MG);

Macapá (AP).

O sétimo lote de concessões aeroportuárias foi aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em dezembro de 2021. Na época, ainda estava incluído no pacote o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Os ministros também determinaram que a área técnica do TCU fará uma auditoria para avaliar os serviços públicos oferecidos pelas concessionárias, principalmente em critérios de qualidade, segurança e rapidez dos investimentos. Se o marabaense vai ganhar com privatização, só o tempo dirá.

O Aeroporto João Correa da Rocha, em Marabá no Brasil, embora opere somente voos domésticos, é um dos aeroportos mais movimentados da região Norte do Brasil, e também um dos que mais crescem em número de passageiros.

A pista está situada às margens da Rodovia Transamazônica (BR-230), próximo ao Rio Itacaiúnas, sentido a cidade de Itupiranga, no Núcleo Cidade Nova.

