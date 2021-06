Tribunal de Contas do Estado do Pará vai gazetar as sextas-feiras do mês de julho

Belém- Como acontece sempre no cabalístico mês de julho, já começou a temporada de pernas pro ar que ninguém é de ferro nas instituições públicas. O primeiro a abrir as portas ao veraneio é o Tribunal de Contas do Estado. Sua presidente, Maria de Lourdes Lima de Oliveira, baixou portaria estabelecendo que durante o mês de julho, o expediente será apenas de 2ª a 5ª feira, de 8 às 13horas.

Garante que as ausências nesses dias serão compensadas no período de 2 de agosto a 3 de setembro, com adição de uma hora na jornada diária, passando o expediente a ser das 8 às 14 horas.

A presidente assegura ainda que o tribunal “tem a responsabilidade em racionalizar suas despesas administrativas, sem que isso implique em qualquer prejuízo para o atendimento aos jurisdicionados e, também, ao andamento regular dos trabalhos imprescindíveis para o cumprimento da sua missão Constitucional”.

Pois sim. O mais correto seria dissociar o mês de julho da tradição do fare niente oficial. Para igualar os funcionários públicos aos cidadãos, que pagam-lhes as despesas através de impostos – cobrados inflexivelmente em julho.

Texto: Lúcio Flávio Pinto

Fonte: O Estado Net