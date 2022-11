Tribunal de Justiça recebe Feira Itinerante da Emater com itens da agricultura familiar

Nesta sexta-feira (18), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-Pará) irá realizar por meio do Escritório Regional de Ilhas, a Feira Itinerante da Agricultura Familiar, nas dependências do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no bairro Souza, em Belém, das 8h ao meio-dia.

O objetivo das feiras itinerantes é possibilitar ao produtor mais um espaço de comercialização direta ao consumidor e agregar uma renda extra de até 30% no orçamento familiar.

Estarão na feira 16 expositores atendidos pela Emater em Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara e Moju. Serão comercializados itens da agricultura familiar como plantas, hortifrutigranjeiros, biojoias, gastronomia e artesanato em geral.

Foto Reprodução: Adobe