Tribunal Militar inocenta associado por crime de tortura

Resguardar e garantir os direitos dos nossos militares associados é uma das principais missões da Associação dos Cabos e Soldados. Nesta semana, a nossa presidente, cabo PM Cristina comemorou mais uma absolvição de um militar que injustamente foi acusado do crime de tortura.

Um militar associado foi submetido a investigação em Ação Penal Militar (APM) perante o Conselho Permanente de Justiça, para a Polícia Militar, na Vara Única da Justiça Militar Estadual, por suposto crime de tortura, ocorrido em junho de 2021, em Belém.

Com êxito na defesa, a decisão judicial que inocentou o militar foi emitida pelo magistrado, após sessão de instrução e julgamento realizado no último dia 07. O Conselho de Justiça acolheu a tese da defesa, sob alegação da Extinção da Punibilidade pelo Instituto da Prescrição, com fundamento no artigo 123, inciso IV do CPM.

A defesa do associado foi feita pelo advogado Nelson Fernando Leão, em conjunto com os advogados Camila Rodrigues Alves e Rodrigo Sales. O processo pode ser consultado através do número 0003084-75.2010.8.14.0201.

Imagem: Reprodução