Tribunal suspende pregão eletrônico de R$ 39 milhões em Oeiras do Pará

O plenário do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará suspendeu o pregão eletrônico da prefeitura de Oeiras do Pará para a contratação de uma empresa fornecedora de medicamentos e materiais hospitalares, no valor de R$ 39,7 milhões, durante a durante a sessão virtual de julgamento, no meio desta semana.

A relatoria do processo ficou a cargo do conselheiro Cézar Colares, que destacou irregularidades no edital de licitação, havendo uma possível violação ao princípio da competitividade.

O processo licitatório da Prefeitura de Oeiras do Pará, município da Região do Baixo Tocantins, tem como objeto a contratação de empresa fornecedora de medicamentos, material técnico e material para apoio diagnóstico, destinados ao abastecimento e consumo do hospital e postos de saúde do município, no valor de referência de R$ 39.757.894,71.

Ficou determinado o prazo de 10 dias para que a prefeita Gilma Drago Ribeiro, a secretária de Saúde, Mônica Leal da Costa, e a pregoeira, Cristina Marques Barbosa, enviem manifestação sobre o processo licitatório.

As gestoras tiveram ainda o prazo de 48 horas para encaminharem ao TCM a comprovação da sustação do procedimento licitatório, publicando na Imprensa Oficial e no Mural de Licitações da Corte de Contas. Em caso de descumprimento da decisão do Tribunal, a multa diária é superior a R$ 7 mil.