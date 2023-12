Trigo brasileiro: chuva prejudica produção e qualidade

O Brasil tinha a expectativa de atingir uma grande safra na colheita de trigo este ano e alcançar os objetivos do processo de autossuficiência. Porém as chuvas intensas no sul do país, onde está concentrada a produção do cereal está afetando A colheita.

O objetivo inicial era de colher 10,5 milhões de toneladas, mas até agora atingir uma perda de 30% e pode piorar se as chuvas continuarem no sul do país.

Desde agosto o aumento de chuvas inundouse Campos, grãos caíram das hastes e ainda permitiu a proliferação de giberola e brussone, doenças causadas por fungos. Por conta disso, a produção fica mais lenta e compromete a qualidade do cereal.

Alguns empresários relataram que as primeiras amostras estão muito ruins com doenças e perdas reais de qualidade, mas que o cenário ainda é começo de Safra.

Dados

Em 2022 o Rio grande do Sul bateu o recorde de produção Com 5,7 milhões de toneladas. Neste ano com o aumento da área de plantio de 3,2% a expectativa inicial era que a colheita e levasse para cerca de 6 milhões de toneladas, mas após as chuvas não deve colher nem 2,8 milhões de toneladas. Sendo assim, os empresários estão de olho nos preços dos mercados internacionais e o câmbio para comprar trigo na Argentina e Paraguai.

Um dos principais produtores de trigo do Brasil o Paraná, esperava colher uma safra recorde de 4,7 milhões de toneladas em 2023. No entanto as chuvas intensas e o tempo quente e úmido criaram o pior cenário possível para as lavouras do sul do estado onde a doença brusone imperou.

Preço do trigo

Apesar do cenário nos dois Estados que representam 85% da produção nacional, os preços do trigo estão caindo no país. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) divulgou preço médio de R$ 1.289 mil por tonelada no Paraná, queda de 2,02% no acumulado do mês. No Rio Grande do Sul, a tonelada do trigo brando estava em R$ 1.227, queda de 1,28%.

A perda da safra de trigo no Brasil não só está afetando o abastecimento do mercado, mas também os preços do cereal. Além da menor colheita, os estoques estão zerados. A razão para isso são os leilões de PEP e Pepro promovidos pelo governo federal, que visam levar o cereal para fora dos Estados produtores. Como os preços são estabelecidos antes da colheita, estavam acima da realidade de mercado, o que fez os produtores correrem para vender ao governo. O preço mínimo de garantia estava em R$ 87,77 a saca para o tipo 1 pão, enquanto o mercado pagava cerca de R$ 75.

Consumidor

Sem previsão para saber quando a falta de trigo será sentida pelo consumidor. A maior parte dos moinhos gaúchos e paranaenses trabalha com estoque para dois a três meses.

A Argentina, principal fornecedora de trigo do Brasil, conseguiu recuperar sua safra em 2023/24, após fortes perdas no ano anterior. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires prevê uma colheita de 14,7 milhões de toneladas, enquanto a Bolsa de Rosário projeta uma produção de 13,5 milhões de toneladas. Essa recuperação é um ponto positivo para os moinhos brasileiros, que estão enfrentando a falta de trigo no mercado interno. A Argentina é responsável por cerca de 80% das importações brasileiras de trigo.

Com a recuperação da safra argentina e a expectativa de uma safra menor no Brasil, a oferta exportável de trigo do Brasil deve ficar entre 6,1 milhões e 7,3 milhões de toneladas em 2023/24.

“Os argentinos sabem que não terão nenhuma concorrência diferente do Uruguai e Paraguai para fornecer aos moinhos do Sul do Brasil, pela proibição de desembarque de trigo russo do Rio de Janeiro para baixo e pelo frete mais elevado dos EUA, Canadá e Europa”, disse.

A expectativa para 2024 é que os preços do trigo argentino para o sul do Brasil aumentem gradativamente a partir de janeiro, “provavelmente até os níveis equivalentes aos do trigo americano CIF nos portos do Sul do Brasil”. “provavelmente até os níveis equivalentes aos do trigo americano CIF nos portos do Sul do Brasil” pontuo Pacheco.

Segundo Carlos Pouiller, diretor da Consultoria AZ Group, as condições climáticas na Argentina não são tão boas quanto as bolsas de valores preveem. As lavouras de trigo do país enfrentaram períodos de estiagem, o que pode afetar a produtividade e a qualidade da safra. De qualquer forma, ele prevê um “comércio dinâmico entre os países, que manterá os preços sustentados”.

Foto:Jaelson Lucas / AEN

Informações de Fernanda Pressinott