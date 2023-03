Trilhas ecológicas do Parque do Utinga em Belém continuam fechadas temporariamente

As trilhas ecológicas existentes na Unidade de Conservação (UC) Integral Parque Estadual do Utinga “Camilo Vianna”, em Belém, continuam interditadas, devido as fortes chuvas deste período de inverno amazônico.

A medida temporária entrou em vigor no último dia 1° de fevereiro, para garantir a segurança dos frequentadores, além de evitar possíveis acidentes durante as visitações. No entanto, as demais instalações do parque seguem em pleno funcionamento, de acordo com o presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto.

“A pista principal, que é pavimentada, com 4 quilômetros de extensão, está liberada para caminhadas, passeios ciclísticos e corridas, além de possibilitar a contemplação de cenários lindos ao longo de todo o seu percurso. Com relação aos passeios ecológicos, apenas a ‘Trilha da Mariana’ segue aberta para visitação.

Restrições – No momento, as trilhas que se encontram temporariamente interditadas são: Yuna, Água Preta, Patauá, Castanheira, Macaco, Capivara, Acapú, Bolonha, Amapá e Paxiúba. Apenas a Trilha da Mariana, com extensão de 807 metros e tempo estimado de 20 minutos, segue com seu acesso liberado.

O passeio é destinado para pessoas a partir dos 12 anos e possui, em seu percurso, diversos obstáculos naturais e um lago de água cristalina. O Ideflor-Bio ressalta, ainda, que as excursões pela trilha ecológica devem ser guiadas por condutores devidamente habilitados pelo Instituto.

Serviço: A UC Parque Estadual do Utinga “Camilo Vianna”, em Belém, funciona de quarta à segunda-feira, de 6 às 17h. Nas terças-feiras, o espaço fecha para serviços de manutenção.

Foto: Divulgação