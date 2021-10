Trio assalta homem em Moju e ainda atira três vezes na vítima

Um comerciante do município de Moju, que a reportagem não vai identificar, foi vítima de um assalto na madrugada desta quinta-feira (30), em frente à sua residência, em Moju, município do nordeste paraense.

No vídeo, obtido com exclusividade pela redação do Portal Moju News, é possível ver os criminosos abordando a vítima e, a todo tempo, a ameaçando. Um deles até entra na residência do homem.

A vítima ainda chegou a receber três tiros e algumas coronhadas na cabeça.

Os criminosos ainda chegaram a levar o celular do homem. A vítima foi para Belém para remover os projéteis de seu corpo.

Em diligências, a Polícia Militar de Moju já prendeu um dos suspeitos, conhecido como ‘Vitinho’, e já encontrou o celular roubado da vítima através do GPS em um terreno baldio.

As buscas pelos outros acusados seguem. Qualquer informação pode ser repassada à Polícia Militar de Moju ou ao Disk Denúncia 181, de forma anônima.

Fonte: Moju News