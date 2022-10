Trio de ginastas conquista 11 medalhas em competição, no Chile

As ginastas Lia Oliveira, Luana Fernandes e Calina Mendes conquistaram 11 medalhas, sendo quatro de ouro, cinco de prata e duas de bronze, no XXVI Copa Alemania de Gimnasia Artística, em Santiago, no Chile. As meninas que participaram da disputa esportiva no período de 12 a 16 de outubro, fazem parte do programa “Talentos Esportivos” da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), já desembarcaram na capital paraense, Belém.

“É importante ressaltar o papel da Secretaria em incentivar a ginástica, em particular a artística, para que essas atletas possam conquistar ainda mais resultados positivos em níveis internacionais”, disse Vitor Borges, secretário adjunto da Seel.

As meninas competiram em quatro aparelhos diferentes. Lia Oliveira ganhou uma medalha de ouro, na Trave; uma medalha de prata, no Salto sobre a mesa e conseguiu também o bronze, no Individual Geral. A ginasta Luana Fernandes conquistou o ouro no Geral Individual; a prata, no Paralelas Assimétricas e na Trave, finalizando com o bronze no solo. Já Calina Mendes foi ouro, tanto no Solo, como também, no Geral Individual, e duas pratas, sendo uma na Trave e outra no Salto sobre a Mesa.

“Não é sempre que competimos internacionalmente, então, é sempre uma novidade estarmos ali no meio, onde a gente aprende muita coisa, aprimorando também nosso nível ao ver técnicas diferentes das nossas e vice-versa. Foi um campeonato muito bom, tivemos resultados mais expressivos e muito mais pódios mesmo com uma equipe pequena e isso é muito importante para levarmos como inspiração para outras competições”, comenta Lia Oliveira.

A disputa contou com 700 atletas todos da América do Sul e a equipe era a única brasileira e paraense que estava participando da Copa. “Muito concorrido e competitivo, até bem mais de quando competimos em 2019, mas as nossas meninas foram muito bem”, finaliza Ulisses Lima, o técnico.

Fonte: Agência Pará