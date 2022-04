Trio é preso após assaltar residência e levar idosa como refém em Nova Ipixuna

Na segunda-feira (4), três suspeitos de assaltar uma família e mantê-los em cárcere privado, além de usar uma idosa como refém, foram presos em Nova Ipixuna, no sudeste do Pará.

Uma das vítimas acionou a polícia durante a madrugada. Segundo o relato, a família foi mantida amarrada por cerca de cinco horas. Quando os criminosos fugiram, levaram a avó da vítima como refém.

De acordo com informações da PM, a idosa foi liberada mais tarde sem ferimentos. Os demais integrantes da família também não se feriram.

Os agentes do 4º Batalhão de Polícia Militar iniciaram buscas para localizar o suspeito, que logo foi encontrado. Ao ver os policiais, o homem soltou a idosa e tentou correr para uma área de mata, mas foi alcançado e preso.

O indivíduo ainda indicou outras duas pessoas envolvidas no assalto, que também foram presas. Com o grupo, os policiais apreenderam duas armas de fogo, munições, duas motocicletas, R$ 930 em espécie, sete smartphones, duas mochilas com roupas e um canivete.

Posteriormente, o trio foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Ipixuna, onde segue à disposição da justiça.

Fonte: Portal Debate, com G1 Pará