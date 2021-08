Trio é vetado e aumenta lista de desfalques do Remo; Gedoz retorna de suspensão

O Remo está no caminho de Sergipe para o duelo desta terça-feira, 17, às 19h, na Arena Batistão, pela Série B. A delegação azulina vai desembarcar na capital Aracajú no final da manhã desta segunda-feira, 16, com alguns desfalques e uma novidade entre os relacionados.

Após cumprir suspensão automática contra o Vasco da Gama na última sexta-feira, o meia Felipe Gedoz vai retornar ao time titular para o jogo com o Confiança. O camisa 10 vai ser a grande novidade do Remo para esta partida.

Por outro lado, o zagueiro Romércio e os meias-atacantes Erick Flores e Matheus Oliveira estão fora da partida. O trio deixou o gramado na sexta-feira com algumas lesões. A assessoria de imprensa do Remo não confirma os problemas que os jogadores tiveram, informando que o comunicado oficial vai sair somente com a escalação do jogo.

Romércio, Erick Flores e Matheus Oliveira aumentam a lista de desfalques do Remo que já contava com o lateral direito Wellington Silva e com o volante Lucas Siqueira. A dupla ficou de fora do jogo com o Vasco e terão prazo de retorno de até três semanas. Com uma lesão grau um na coxa esquerda, Lucas Siqueira fica duas semanas em tratamento. Já Wellington Silva terá que ficar três semanas no departamento médico com uma lesão grau dois na coxa direita.

Em meio a tudo isso, a expectativa é que o Remo entre na Arena Batistão com: Vinícius; Thiago Ennes, Rafael Jansen (Suéliton), Kevem e Igor Fernandes; Anderson Uchôa; Jefferson, Arthur, Marcos Junior e Victor Andrade; Felipe Gedoz.