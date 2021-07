Trio que praticava ‘saidinha bancária’ é preso em Abaetetuba

Os suspeitos já tinham passagem pela polícia; eles foram ouvidos e liberados

Três pessoas, sendo duas mulheres e um homem, foram presas na manhã da última quarta-feira (7), no município de Abaetetuba, nordeste paraense. O trio é suspeito de praticar o crime conhecido como “saidinha bancária”. De acordo com informações, eles estavam em atitude suspeita em um carro preto, quando foram parados por uma viatura da Polícia Militar, na avenida Dom Pedro II, bairro Centro.

De acordo com o agente de trânsito Wellington, a equipe do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) fazia fiscalizações pela cidade, quando passava pelo local e prestou apoio aos militares. “A gente se deparou com a Polícia Militar fazendo a abordagem ao veículo. Eram duas moças, mais o condutor do carro. Paramos e demos o apoio, para ajudar na identificação do veículo, habilitação do motorista. O carro em que eles estavam, aparentemente, está sem registro de furto, é um veículo alugado, de uma locadora de Belém”, explicou o agente, sobre o carro que tem placa de Belo Horizonte.

Ainda segundo Wellington, na semana passada, os três suspeitos teriam praticado um assalto a uma pessoa que havia acabado de sair de uma agência bancária do município. Os suspeitos já tinham passagem pela polícia. Eles foram apresentados na delegacia de polícia da cidade, para os procedimentos cabíveis, e liberados após terem sido ouvidos. “Os três suspeitos prestaram depoimento e aguardam, em liberdade, a conclusão das investigações”, disse a Polícia Civil, através de nota.