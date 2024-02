Trios elétricos, bandas e blocos de rua agitam o primeiro dia do Circuito Icoaraci Folia

O Circuito Icoaraci Folia foi aberto com uma mistura de ritmos que animaram o distrito, na sexta-feira, 9. Os foliões estavam entusiasmados e aproveitaram bastante cada segundo da festa. O corredor da folia foi tomado por trios elétricos e blocos de rua, dando início a uma celebração marcada pela diversidade e pluralidade. O circuito é realizado pela Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci (Adic).

No começo da noite, a Rua 15 de Agosto, entre Berredos e Avenida Dr. Lopo de Castro, foi invadida por uma atmosfera festiva, para celebrar o carnaval de todas as cores. Esse foi o primeiro, dos seis dias do circuito.

Para o público ter conforto e prestigiar o evento com tranquilidade, foi montada, pela Prefeitura Municipal, uma estrutura com arquibancada, camarotes, banheiros químicos, grades de contenção, palco e estrutura de som.

Deusa Santos é moradora do bairro Paracuri II, em Icoaraci. Ela saiu de casa decidida a ir prestigiar o primeiro dia de Circuito Icoaraci Folia da arquibancada, para ter mais conforto e acompanhar as apresentações.

“Eu saí de casa e disse: eu vou pro circuito pra ficar na arquibancada. Daqui eu consigo ver os blocos, ver tudo e ficar de boa. Tá muito tranquilo, muito gostoso, tá maravilhoso. Eu vou vir todos os dias pra cá. É tudo de bom”, disse.

ATRAÇÕES

Cabra no Forró, Fruta Quente, Tudão Crocodilo e Fruto Sensual foram as atrações que puxaram os trios elétricos, nessa sexta-feira de carnaval, arrastando milhares de pessoas, aos sons de ritmos como forró, brega e aparelhagens. Além disso os tradicionais blocos de rua passaram pela avenida e agitaram os brincantes.

CARNAVAL DIVERSO

A jovem Larissa Silva se fantasiou e foi aproveitar cada segundo da abertura do carnaval. Larissa se entusiasmou com as atrações confirmadas e pretende estar no Circuito também nos próximos dias.

“Eu gostei demais quando vi a confirmação das atrações através das redes sociais. Vou aproveitar o carnaval aqui em Icoaraci e vou curtir bastante. Quero acompanhar todos os dias com os meus amigos. Está muito bom, muito animado”, afirmou.

“A programação é um espaço coletivo e de expressão cultural, proporcionando acesso e também direito à cidade, garantindo assim que a população participe de um carnaval pleno, digno e saudável”, declara o agente distrital de Icoaraci, Grégorio Neto.

De acordo com o agente distrital de Icoaraci, a movimentação intensa na abertura do evento já indica que os seis dias de circuito devem receber uma multidão de foliões. Grégorio Neto explica que o evento proporciona muitos benefícios para toda a população.

“Hoje, o Circuito Icoaraci Folia começou com milhares de pessoas atrás do trio elétrico, curtindo as atrações. E temos certeza de que vai ser assim nos próximos cinco dias. É um evento que valoriza nossa cultura popular, fomenta nosso turismo e movimenta a economia. Não só os icoaracienses, mas todos os moradores da Região Metropolitana de Belém precisam vir e viver essa atmosfera de muita alegria. Esse foi só o início”, afirmou o agente.

SEGURANÇA NO CIRCUITO

A segurança foi reforçada e contou com a atuação conjunta dos órgãos de segurança pública, como a Guarda Municipal de Belém (GMB), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. As forças de defesa pública estarão todos os dias do circuito mantendo a ordem do evento.

SERVIÇO

A programação gratuita continua até a terça-feira de carnaval, 14 de fevereiro, na Rua Quinze de Agosto, em Icoaraci. Confira a programação completa dos próximos dias:

Domingo 11/02

16h – Bonde da Alegria (Kid’s)

18h – Axé & Cia

20h – Carimbó Batucada Misteriosa

22h – Gêh Rodriguez

00h – MC Dourado

Segunda 12/02

16h – Jeff Moraes & Leona Vingativa (Trio da diversidade)

18h – Steve Pegada

20h – Big Band DBL

22h – Super Pop New Geration

00h – Markinho Duran

Terça 13/02

16h – Thiago Costa

18h – Vem Pro Rolê

20h – Miro Marks

22h – Victoria Pinheiro

00h – Gaby Amarantos

Quarta 14/02

14h – Rabo do Peru

16h – Mizerê

Imagens: Agência Belém