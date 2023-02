Tristeza

Paragominas amanheceu triste na quinta-feira, 09, ao ser informada da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva – STJD que o clube local permanecerá fora da elite do Parazão 2023, ao passo que o Bragantino, o Tubarão, segue firme na competição. O conforto é que o clube paragominense não fez grandes investimentos na contratação de novos atletas e, bem pouco tempo atrás, começou a se preparar para uma eventual volta ao campeonato deste ano. Resta, agora, trabalhar para a Segundinha e reconquistar a elite fazendo bons resultados. Se o Bragantino ficasse de fora, este sim, teria grandes prejuízos financeiros com a pré-temporada e contratação de atletas para a temporada 2023.