Tromba d’água chama atenção dos moradores de Juruti, assista

Foram apenas alguns minutos, mas o suficiente para que a natureza prendesse a atenção dos moradores do distrito de Juruti-Velho, no município de Juruti, no oeste paraense. O fenômeno conhecido como tromba d’água foi filmado na manhã desta quinta-feira, 30, em um lago local.

Foram cerca de 3 minutos e logo em seguida, o espetáculo deu espaço para a chuva. Segundo os moradores, antes da tromba se formar, uma forte ventania tomou conta do local.

A tromba d’água ocorre dentro de nuvens cumulonimbus e é frequente na região oeste do estado.

Veja:

Fonte: O Liberal