Tromba d’água passeia pelo Rio Tapajós: veja o vídeo

Quando as nuvens estão baixas e encontram determinadas condições de temperatura e velocidade dos ventos, a chamada tromba d’água se forma sob os rios da Amazônia.

Sempre no formato de coluna giratória que é composta de vapor e água, esse fenômeno é tipo de “tornado aquático” e causa admiração e mistério em quem presencia sua performance nas águas.

Na manhã desta quinta-feira, 17, o fenômeno foi registrado no Rio Tapajós, no perímetro da cidade de Santarém. Populares da região e turistas ficaram encantados com a aparição incomum e registraram com fotos e vídeos. Os vídeos ganharam as redes sociais e estão impressionando quem assiste.

Cerca de dois anos atrás o mesmo fenômeno ocorreu na baía de Guajará e quem estava no Ver-o-Peso também ficou encantado.

Veja o vídeo registrado de um barco nas proximidades de Santarém: