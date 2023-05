Trump afirma que, se for eleito, guerra na Ucrânia acaba em 24h

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou que, caso seja eleito novamente chefe do Executivo do país, acabará com a guerra na Ucrânia em 24 horas. Segundo ele, ambos os presidentes, Vladimir Putin, da Rússia, e Volodimir Zelensky, da Ucrânia, têm “fraquezas” e “pontos fortes” que podem ser trabalhados para solucionar o conflito.

– Se eu for presidente, terei essa guerra resolvida em um dia, 24 horas. Ambos [os presidentes] têm fraquezas e ambos têm pontos fortes, e dentro de 24 horas essa guerra estará resolvida. Vai acabar, vai acabar absolutamente – garantiu o republicano.

Na ocasião, Trump participava do CNN Town Hall respondendo a perguntas de eleitores de seu partido e de pessoas indecisas em relação ao voto.

Durante a entrevista, o republicano ainda afirmou que o presidente russo não é um “criminoso de guerra”.

– Se você disser que ele é um criminoso de guerra, será muito mais difícil fazer um acordo para acabar com isso. Se ele vai ser um criminoso de guerra, as pessoas vão agarrá-lo e executá-lo, ele vai lutar muito mais do que nas outras circunstâncias. Isso é algo a ser discutido posteriormente – assinalou.

Ao ser questionado se Trump estaria torcendo para alguma das partes do confronto, o ex-presidente declarou que somente quer que russos e ucranianos “parem de morrer”.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/Yuri Gripas / POOL