Trump anuncia plano para “destruir a influência chinesa” nos EUA

Nesta quarta-feira (18), o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou seu plano para conter a “influência” do governo da China nos Estados Unidos, caso se torne presidente novamente. O plano inclui a proibição de que cidadãos chineses comprem terras agrícolas ou se tornem donos de empresas de telecomunicações, energia, tecnologia e suprimentos médicos.

Trump, que anunciou sua terceira candidatura à presidência dos EUA em novembro de 2022, revelou seu plano contra o Partido Comunista Chinês por meio de um vídeo de cerca de três minutos.

– A China está comprando nossa tecnologia. Estão comprando alimentos. Estão comprando nossas terras agrícolas. Estão comprando nossos minerais e recursos naturais. Estão comprando nossos portos e terminais marítimos – disse o ex-presidente.

Em seguida, ele afirmou que “enquanto alguns se concentram nas compras chinesas perto de usinas e bases militares, o fato é que devemos nos preocupar muito com todas as atividades comunistas chinesas nos EUA”.

Em seu vídeo, Trump também reiterou que a influência econômica chinesa nos EUA é uma questão de “segurança nacional”.

– Deveríamos interromper todas as futuras compras chinesas nessas indústrias essenciais. E deveríamos começar o processo de forçar os chineses a vender quaisquer posses atuais que coloquem nossa segurança nacional em risco. Se não fizermos isso, os EUA serão propriedade da China, o que os deixaria muito felizes. Quando eu for presidente, garantirei que o futuro dos EUA permaneça firmemente nas mãos dos americanos, assim como eu fiz quando era presidente – enfatizou.

De acordo com a campanha de Trump, a “visão ousada” do ex-presidente de enfrentar o Partido Comunista Chinês “contrasta com a comprometida família criminosa Biden”.

– Biden não apenas se negou a enfrentar a China, mas ajudou ativamente nosso adversário. Seu governo vendeu quase 6 milhões de barris de petróleo de nossa Reserva Estratégica de Petróleo para a China – disse a campanha.

A declaração consta em um comunicado feito para divulgar o vídeo de Trump.

De acordo com a campanha, “a China está comprando terras agrícolas americanas. Possuem e controlam quase 200.000 acres de terras agrícolas nos EUA” e “Trump quer acabar com essa ameaça à segurança nacional”.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Chris Kleponis