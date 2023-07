Trump quer pena de morte para traficantes de crianças

Na última sexta-feira (21), o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu que, se reeleito, irá aplicar a pena de morte para traficantes de pessoas. Ele também falou sobre retomar uma medida de imigração para combater o tráfico de crianças. As informações são da Fox News.

As declarações do republicano aparecem em um vídeo compartilhado nas redes sociais. Ele citou ainda o filme Sound of Freedom, que alerta contra o tráfico sexual de crianças.

A medida citada por Trump, a respeito da imigração é o chamado Título 42, que havia sido implementado no governo dele para permitir que funcionários da fronteira americana expulsassem imigrantes sem conceder a eles uma audiência de asilo para limitar a propagação da Covid-19.

No início de 2023, o democrata Joe Biden, atual presidente dos EUA, rescindiu a norma.

– Usarei o Título 42 para acabar com a crise do tráfico de crianças, devolvendo todas as crianças traficadas para suas famílias em seus países de origem, sem demora. (…) Quando voltar à Casa Branca, acabarei imediatamente com o pesadelo de Biden na fronteira que os traficantes estão usando para explorar mulheres e crianças vulneráveis – prometeu Trump, que fez vários elogios ao filme.

E acrescentou:

– Sob minha liderança, fizemos mais do que qualquer outro governo na história para combater o tráfico humano e acabar com a escravidão moderna. Juntos acabaremos com o flagelo do tráfico de seres humanos e defenderemos a dignidade da vida humana.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/ERIK S. LESSER