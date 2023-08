Trump se entrega em prisão na Geórgia e faz o famoso ‘mug shot’

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se entregou nesta quinta-feira (24) a autoridades do estado da Geórgia, em uma prisão no condado de Fulton, foi fichado – com direito a “mug shot”, como é conhecida a foto do procedimento – e deixou o local em cerca de 20 minutos, após pagar uma fiança de 200 mil dólares (cerca de R$ 1 milhão).

As autoridades penitenciárias também coletaram as impressões digitais de Trump, que é acusado de 13 crimes por supostamente tentar reverter de forma ilegal na Geórgia o resultado da eleição presidencial de 2020. O ex-presidente deixou a prisão em um comboio de veículos blindados escoltados pelo Serviço Secreto, que é responsável por sua segurança.

Trump havia viajado à tarde do estado de Nova Jersey para Atlanta, capital da Geórgia, para cumprir a ordem da Justiça para se entregar voluntariamente – o limite do prazo era sexta-feira. Esta é a quarta acusação criminal contra Trump, mas foi a primeira que o levou, ainda que muito brevemente, a se apresentar em uma prisão para ser fichado. Nas três anteriores, ele foi a tribunais.

A promotora de Fulton, Fani Willis, acusa o político republicano de 13 crimes por supostamente liderar um complô com 18 aliados para reverter os resultados da eleição na Geórgia, onde perdeu por pequena margem para o democrata Joe Biden. O principal crime do qual ele é acusado no estado é violar a lei de extorsão, tradicionalmente usada contra a máfia.

Trump também é acusado de supostamente conspirar para que indivíduos se apresentassem falsamente como delegados eleitorais para certificar sua vitória na Geórgia. Se condenado por todas as acusações, o ex-presidente poderá pegar até 76 anos e meio de prisão.

Uma das principais evidências contra Trump seria a gravação de uma ligação em janeiro de 2021, na qual ele pediu ao secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, que “encontrasse” 11.780 votos para ele, um a mais do que Biden havia obtido. Trump considera todos os casos contra ele uma “caça às bruxas”.

Ao menos nove das 19 pessoas indiciadas no suposto esquema de extorsão já se entregaram na prisão de Fulton e foram libertadas sob fiança, incluindo o ex-advogado de Trump e ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/FULTON COUNTY SHERIFF’S OFFICE