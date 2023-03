TSE confirma inelegibilidade de Carla Parente por exercício ilegal da medicina em Viseu

Desde o ano de 2016, Carla Dulcirene Parente Novaes, conhecida como Carla Parente, trava longa batalha perante a Justiça.



Eleitoral para reverter a sua inelegibilidade e assim concorrer ao cargo de chefe do poder executivo do Município de Viseu, situado no nordeste do Estado do Pará.

No ano de 2016 Carla Parente concorreu pela primeira vez ao cargo de prefeita municipal, porém durante a sua noveo campanha a então candidata foi flagrada exercendo de forma irregular a medicina, atendendo inúmeros cidadãos e, inclusive, distribuindo medicamentos pelo interior do município como se médica fosse, além de prometer a expedição de documentos pessoais, com a finalidade de obter votos.



Durante o processo judicial, a Polícia Federal, por meio de laudos e perícias, constatou que Carla Dulcirene prescrevia medicamentos a pacientes, mesmo não possuindo formação em medicina, colocando em risco a saúde de toda a população viseuese.



Em razão de todas essas ilegalidade cometidas por Carla Parente, o Juiz da 14ª Zona Eleitoral do Município de Viseu, Luana Assunção Pinheiro, em 03.09.2020 condenou a falsa médica por abuso de poder econômico, declarando a sua inelegibilidade por 08 anos, decisão que foi

confirmada por todos os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, em 09.12.2020, oportunidade em que os 07 membros do Tribunal destacaram o cometimento de abuso de poder pela candidata.



Mesmo diante da gravidade de todos estes fatos, a ré tentou lançar sua candidatura para concorrer ao cargo de chefe do poder executivo municipal na eleição suplementar que ocorreu no município de Viseu no dia 05 de fevereiro de 2023, para isso lançou mão de inúmeros recursos perante o Tribunal Superior Eleitoral, e apesar dos gastos vultuosos com advogados, no dia 09.03.2023, todos os Ministros do TSE mantiveram o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Pará pela procedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, no qual Carla Parente foi condenada à sanção de inelegibilidade pelo prazo de oito anos pela prática de abuso de poder econômico na disputa ao cargo de prefeito do Município de Viseu/PA nas eleições de 2016.



Por fim, no ultimo dia 17.03.2023, o Tribunal Superior Eleitoral declarou o trânsito em julgado do processo, não cabendo mais recursos, e estando Carla Parente inelegível, e assim,

impedida de concorrer para as eleições majoritárias que ocorrerão no ano de 2024.

Imagem: Reprodução