TSE determina que cantor Latino apague publicação contra Lula

Em mais um pedido da federação “Brasil da Esperança”, liderada pelo PT, atendido pela Justiça, o ministro Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ordenou a remoção de publicações do cantor Latino contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Outros perfis também foram contemplados na decisão.

Na ação, a defesa do partido alegou que o cantor, bem como outros usuários, manipulou e editou declarações de Lula em vídeos. Foram compartilhadas gravações de um evento promovido pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), em 2017, no qual Lula aparece chamando os presentes de “vagabundos”, “bandidos” e “traficantes”. O vídeo teria sido manipulado com cortes de falas do petista em outro sentido.

O referido vídeo foi editado e veiculado a fim de transmitir a ideia de que o candidato Lula teria dito que os apoiadores e filiados presentes no evento seriam vagabundos, bandidos e traficantes, sendo que a fala proferida na ocasião foi exatamente em sentido contrário – afirma o documento.

O vídeo manipulado foi postado no perfil do músico no Twitter, com 1,5 milhão de seguidores, e republicado também no TikTok, atingindo 1,1 milhão de visualizações.

Em decisão deste sábado (3), o ministro do TSE ordenou a remoção das postagens em 24 horas. Caso Latino e os outros usuários descumpram a determinação, terão que pagar multa de R$ 10 mil. A determinação estará valendo até o julgamento definitivo da ação pelo plenário do tribunal.

– Serem plausíveis as alegações de que as publicações impugnadas na inicial foram, de fato, manipuladas e editadas no intuito de alterar o sentido da fala do candidato e a verdade sobre os fatos e, com isso, repercutir e interferir negativa e irregularmente no pleito, o que deve ser reprimido pela Justiça Eleitoral – pontuou o magistrado.

Latino se manifestou nas redes sociais, logo após a decisão do TSE.

– Recebemos na data de hoje, 03/09/2022, uma notificação solicitando a retirada de uma postagem de sua rede social, e declarou: “Independente de ser artista, sou brasileiro e respeito a liberdade de expressão assim como decisões da justiça – publicou.

Fonte: Pleno News/Foto: Daniel Pinheiro / AgNews