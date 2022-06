TSE divulga quanto cada partido irá receber do fundão eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou na quarta-feira (15), o valor que cada partido político irá receber na divisão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o “fundão” eleitoral deste ano. A divulgação foi por meio da Portaria nº 579/2022.

Com base em critérios específicos, o montante será dividido entre os 32 partidos políticos registrados no TSE. O Partido Novo vai ficar de fora, uma vez que recusou o repasse, tendo a cota revertida ao Tesouro Nacional.

Em 2022, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) tem o maior montante já destinado desde 2017, quando o dispositivo foi criado: R$ 4,9 bilhões.

Como já previsto, a maior fatia irá para o União Brasil, fruto da fusão entre PSL e DEM, que receberá R$ 782 milhões. Além da nova sigla, completam a lista das cinco agremiações que receberão as maiores fatias do fundo: o Partido dos Trabalhadores (PT); do ex-presidente Lula; que será agraciado com R$ 503 milhões, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com R$ 363 milhões, o Partido Social Democrático (PSD), com R$ 349 milhões e o Progressistas, com aproximadamente R$ 344 milhões.

Estas cinco legendas respondem por quase 50% dos recursos distribuídos. O partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, receberá R$ 288,5 milhões. O valor equivale a 5,82% do fundo.

Confira quanto cada partido deverá receber:

– União Brasil: R$ 782 milhões

– Partido dos Trabalhadores (PT): R$ 503 milhões

– Movimento Democrático Brasileiro (MDB): R$ 363 milhões

– Partido Social Democrático (PSD): R$ 349 milhões

– Partido Progressistas (PP): R$ 344 milhões

– Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB): R$ 320 milhões

– Partido Liberal (PL): R$ 288 milhões

– Partido Socialista Brasileiro (PSB): R$ 253 milhões

– Partido Democrático Trabalhista (PDT): R$ 268 milhões

– Republicanos: R$ 242 milhões

– Podemos: R$ 191 milhões

– Partido Trabalhista Brasileiro (PTB): R$ 114 milhões

– Solidariedade: R$ 112 milhões

– Partido Socialismo e Liberdade (PSOL): R$ 100 milhões

– Partido Republicano da Ordem Social (PROS): R$ 91 milhões

– Partido Novo (NOVO): R$ 90 milhões

– Cidadania: R$ 87 milhões

– Patriotas: R$ 86 milhões

– Partido Social Cristão (PSC): R$ 76 milhões

– Partido Comunista do Brasil (PCdoB): R$ 76 milhões

– Rede Sustentabilidade (REDE): R$ 69 milhões

– Avante: R$ 69 milhões

– Partido Verde (PV): R$ 50 milhões

– Agir (Antigo PTC): R$ 3 milhões

– Partido da Mobilização Nacional (PMN): R$ 3 milhões

– Democracia Cristã (DC): R$ 3 milhões

– Partido Comunista Brasileiro (PCB): R$ 3 milhões

– Partido da Causa Operária (PCO): R$ 3 milhões

– Partido da Mulher Brasileira (PMB): R$ 3 milhões

– Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB): R$ 3 milhões

– Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU): R$ 3 milhões

– Unidade Popular (UP): R$ 3 milhões

Fonte: Pleno News