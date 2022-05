TSE fará testes com “ataques hackers” às urnas eletrônicas

Nesta quarta-feira (11), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou mais uma rodada de testes nas urnas eletrônicas. Desta vez, o Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação (TPS) contará com ataques hackers que foram bem-sucedidos no procedimento realizado em novembro.

A intenção do TSE é avaliar as soluções desenvolvidas pelos técnicos da Corte para os problemas detectados no ano passado. No total, cinco planos apontaram vulnerabilidades nas urnas. A Corte, no entanto, informou que “nenhum dos achados conseguiu atingir potencial para uma modificação de voto”.

Na ocasião, o ministro Luís Roberto Barroso presidia o TSE e disse que nenhum dos ataques mostrou riscos às eleições.

– Nenhum dos ataques conseguiu ser bem-sucedido relativamente ao software da urna. (…) Ninguém conseguiu invadir o sistema e oferecer risco para o resultado das eleições – afirmou.

O novo teste está previsto para durar até esta sexta-feira (13).