TSE fecha parceria com redes sociais para coibir fake news

Na terça-feira (15), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) assinou uma parceira com diversas redes sociais com o objetivo de coibir fake news durante as eleições. A ação foi firmada com o Twitter, o TikTok, o Facebook, o WhatsApp, o Google, o Instagram, o YouTube e o Kwai.

O acordo foi assinado pelo presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, que falou sobre a importância das eleições durante sessão do TSE.

– Estamos empenhados em combater o ódio, a criminalidade difundida on-line e teorias conspiratórias de ataques às democracias – destacou.

De acordo com o TSE, o compromisso envolve “ações, medidas e projetos que serão desenvolvidos em conjunto pela Corte Eleitoral e por cada plataforma, conforme as respectivas características, funcionalidades e público-alvo. Por meio desse acordo, todas as plataformas se comprometem a priorizar informações oficiais como forma de mitigar o impacto nocivo das fake news ao processo eleitoral brasileiro”.

A parceria irá até o dia 31 de dezembro deste ano.

Fonte: Pleno News