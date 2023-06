TSE: Raul Araújo vota a favor de Bolsonaro e empata julgamento

O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), defendeu o argumento da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e votou contra a inelegibilidade do ex-chefe do Executivo. Em seu voto, o magistrado também negou a inclusão, na ação, da minuta encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres.

O ministro Raul Araújo começou na manhã desta quinta-feira (29) a votar no julgamento que define se o ex-presidente Jair Bolsonaro ficará inelegível por oito anos. O julgamento já contava com um voto a favor da inelegibilidade – do relator, Benedito Gonçalves. A Corte tem sete ministros.

Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação na reunião com embaixadores realizada no Palácio do Alvorada em julho de 2022. No encontro, transmitido pela TV Brasil e pelas redes sociais do então presidente, Bolsonaro teceu comentários com críticas ao sistema eleitoral brasileiro.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE