TSE realiza eleição simulada no MA para testar novas urnas

Neste domingo (21), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou um teste com as urnas eletrônicas na cidade de Bela Vista, no Maranhão (MA). A Corte Eleitoral promoveu uma eleição simulada com o objetivo de testar o novo modelo das urnas eletrônicas, o UE 2020.

Todos os cidadãos do município poderão participar do teste se quiserem.

O teste teve início às 8h e terminou às 12h. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhã (TRE-MA), o processo de votação irá se iniciar às 13h.

Já a avaliação final do teste da eleição terá início às 16h.

De acordo com o TSE, cerca de 225 mil urnas do novo modelo serão utilizadas nas eleições em outubro. A Corte explicou que o novo modelo de urna tem um processador 18 vezes mais rápido que o antigo modelo, assim como recursos extras de segurança e transparência.

