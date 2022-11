TSE vai monitorar apoiadores de Bolsonaro até a posse de Lula

Para evitar manifestações contrárias à posse de Lula no dia 1º de janeiro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai monitorar os grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no Telegram.

O objetivo é evitar situações como a invasão do Capitólio, nos Estados Unidos, quando apoiadores de Donald Trump invadiram a sede do Legislativo como protesto à eleição de Joe Biden.

Desde domingo (30), após o resultado da eleição presidencial, o TSE excluiu 27 contas de apoiadores por organizarem manifestações pedindo paralisação geral e intervenção militar.

Cada um dos grupos representava um estado e também o Distrito Federal. Neles, os apoiadores comentavam sobre protestos e como agiriam.

Uma das mensagens dava a sugestão de primeiro bloquear as rodovias, depois as vias de acesso, até chegar ao centro das cidades.

Fonte: Pleno News/Foto: Antonio Augusto / Ascom / TSE