Tsitsipas sugere cinco sets para as mulheres e Pliskova responde ironizando: “Grande cérebro”

Stefanos Tsitsipas foi perguntado, em entrevista coletiva, sobre mulheres e homens ganharem a mesma premiação no tênis. O grego argumentou que, se elas “ganham o mesmo valor, deveriam também jogar a melhor de cinco sets”.

O comentário não agradou a tcheca Pliskova. Por meio de suas redes sociais, a oitava no ranking da WTA postou uma foto de uma manchete com a resposta do grego e não hesitou em ironizar.

Com vários emojis, entre eles um cérebro, uma lâmpada e uma cara de riso, a tenista usou termos como “inteligente” e “grande cérebro”.

Em 1998 foi a última vez que teve cinco sets em jogos femininos. Na ocasião, Martina Hingis enfrentou Lindsay Davenport e saiu com vitória por 3 a 1.

