Tucumã: Atlético e Mecânica do Riba decidem final da Série B do Municipal

As equipes de futebol masculino do Atlético Tucumã e do Mecânica do Riba se classificaram para a final do Campeonato Municipal de Futebol – Série B. Os jogos da semifinal ocorreram no sábado (23) e no domingo (24), no Estádio Municipal Geraldo Miguel. Ambos os times empataram no tempo normal e decidiram a passagem para a final nos pênaltis.

No sábado, a equipe do Atlético enfrentou a equipe União P-9, em partida no qual empataram sem abertura do placar no tempo normal. Nos pênaltis o Atlético venceu o adversário por 2 a 1.

Já no domingo, o selecionado da Mecânica do Riba enfrentou o time PSGelo, ficando o placar em zero a zero no tempo normal, sendo decidida a partida também nos pênaltis. A equipe Mecânica do Riba se classificou vencendo por 3 a 1 a equipe do PSGelo. A final acontece no próximo domingo, a partir das 15h, no estádio municipal.

O Campeonato Municipal de Futebol série B é promovido pela Prefeitura de Tucumã por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

Por: Paulo Francis

Fonte: Blog Zé Dudu