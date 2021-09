Tucumã: Jovem morre em capotagem de carro na PA-279

A capotagem de um veículo deixou um jovem morto e outras pessoas feridas no município de Tucumã, no sudeste do Pará. O acidente aconteceu na manhã do último sábado (4), na rodovia PA-279.

O jovem, identificado como Lucas Castro, morreu no local. Segundo testemunhas, a pessoa que dirigia o carro perdeu o controle do veículo, que capotou várias vezes, saiu da pista e foi parar em um matagal.

A vítima fatal, segundo informações, é filho de um servidor da Prefeitura de Tucumã. As demais pessoas que estavam no carro foram socorridas e levadas para hospitais da cidade de Tucumã. O estado de saúde delas não foi divulgado.