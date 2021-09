Tucupi ajudará a encarecer preparo do almoço do Círio

Faltando menos de um mês para o 229º Círio de Nossa Senhora Nazaré em Belém, os preços dos principais ingredientes para o almoço da Grande Festa estão bem mais caros que no mesmo período do ano passado, entre eles o tucupi. Mesmo com os reflexos negativos causados pela pandemia e acontecendo em um formato diferente de anos anteriores, os preparativos para o banquete estão acelerados.

Desde agosto, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA pesquisa uma série de produtos que fazem parte do almoço do Círio, como o pato (que ainda continua raro e caro), o frango, peru, maniva e o tradicional tucupi. Pesquisas no período 11 a 16/09/2021 em feiras livres e supermercados da Grande Belém mostram que com a aproximação da Grande Festa, a maior parte dos produtos que devem integrar o tradicional almoço estão mais caros em relação ao Círio do ano passado. O tucupi pode se encontrado em garrafas de um ou dois litros.

O produto, segundo informa o supervisor técnico do Dieese/PA, Roberto Sena, está mais caro e com diferenças de preços elevados entre os vários locais de venda, com variações de preços entre estes locais que podem chegar a mais 50,00%, dependendo da marca, do tipo e do local de venda.

Deste modo, o preço do tucupi depende do local de venda (feira ou supermercado), da quantidade comercializada (garrafas de 1 ou 2 litros) e, no caso dos supermercados, também da marca do produto. Segundo as pesquisas, no caso do tucupi comercializado em feiras livres, a Feira do Ver-o-Peso, por exemplo, além de ser a que disponibiliza a maior quantidade do produto para a venda, é uma das que comercializa o produto com preços mais baratos. O tucupi ali comercializado foi encontrado no período pesquisado com preços que variam de RS 6,00 a R$ 10,00 (farrafa de 2 litros). Já a garrafa de um litro do produto, disponibilizada em quantidades menores, foi encontrada custando cerca de R$ 3,00.

Em outras feiras como Jurunas, Terra Firma, Entroncamento, Guamá, São Brás, Pedreira, Estrada Nova, Telegrafo, Batista Campos e 25 Setembro, o tucupi também foi encontrado sendo comercializado em garrafas de 2 litros com os preços oscilando entre R$ 5,00 a R$ 12,00. Na Feira da 25 de Setembro também foi encontrado o tradicional Tucupi da Eliete, que está sendo comercializado em garrafa de 2 litros custando cerca de R$ 10,00 (do tipo concentrado).

Nos últimos 15 anos, além do pato congelado, os supermercados da Grande Belém também passaram a disponibilizar aos consumidores vários produtos, entre eles o tucupi, mas os preços, a exemplo das feiras, também continuam elevados e acima dos praticados no mesmo período do ano passado, por outro lado, as diferenças de preços também podem chegar a mais de 20,00% entre os vários locais de comercialização, em função, principalmente, das marcas, do tipo e do local de venda.

Nos supermercados da Grande Belém, o litro do tucupi está sendo comercializado com preços que variam de R$ 5,60 a R$ 9,98. Já a garrafa de 2 litros está custando entre R$ 11,90 a R$ 18,48, dependendo do local de compra e da marca. Já o tucupi orgânico comercializado em garrafas de 2 litros, foi encontrado em alguns supermercados com os preços variando entre R$ 23,20 a 24,88.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar