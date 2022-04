Tucuruí abre licitação para a construção de hospital regional

A edição desta terça-feira (19) do Diário Oficial do município de Tucuruí, sudeste do Pará, trouxe uma notícia que entusiasmou o Poder Executivo local: a divulgação do edital de abertura do processo licitatório para a contratação da empresa que construirá o novo hospital regional da cidade.

Ele deverá contar com atendimentos especializados nas áreas de neurologia, traumatologia, ortopedia, ginecologia e obstetrícia de alto risco e alta complexidade em oncologia, além de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) adulto e neonatal e Unidade de Cuidados Intermediários.

Ao todo, a unidade terá 227 leitos, sendo 180 de internação; 22 de UTI adulto; 10 Unidades de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UTINco); 10 Unidades de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCInco) e 5 UTIs Neonatal Canguru. Estarão disponíveis ainda 32 poltronas na área de quimioterapia, radioterapia e braquiterapia, assim como 20 para Terapia Renal Substitutiva (TRS – Hemodiálise) e sala para cinesioterapia e mecanoterapia.

Seu endereço já está escolhido: uma área de 13.380 m² na Avenida 7 de setembro, bairro da Cohab, no centro de Tucuruí, com 142 vagas para veículos de passeio, 40 vagas para motocicletas, 3 vagas de carga e descarga, 2 vagas para ambulância e 40 vagas para bicicletas.

“Quero aqui agradecer ao governador do estado, Helder Barbalho, e a todo o seu secretariado. Com fé em Deus, em breve estaremos com a construção sendo executada, essa obra tão importante para Tucuruí e toda a região do Baixo Tocantins,” comemorou o prefeito Alexandre Siqueira (MDB).

Fonte: Blog Zé Dudu