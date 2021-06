Tucuruí: Com funcionários infectados por Covid-19, Banpará suspende atendimento ao público

A agência do Banco do Estado do Pará (Banpará) em Tucuruí, no sudeste do estado, suspendeu o atendimento ao púbico após seis funcionários testarem positivo para a Covid-19. O atendimento foi suspenso na última quarta-feira (23) e ainda não tem data para ser reaberto à população.

Em comunicado à Imprensa, a Assessoria de Comunicação do Banco informou que a agência deverá permanecer fechada para que sejam cumpridos todos os protocolos, inclusive o processo de sanitização do prédio. “Os funcionários estão afastados de suas funções, sendo acompanhados pela área de saúde do Banpará”, informou o banco.

O Banpará é um dos bancos com maior movimento na cidade de Tucuruí, por ser a instituição financeira por onde é pago o salário de servidores do estado, assim como feito os saques dos auxílios dado pelo governo do estado à população de baixa renda por conta da pandemia, como o “Renda Pará”, e também do “Auxílio Tucuruí”, dado pela prefeitura municipal.

Tina DeBord

Fonte: Blog Zé Dudu