Tucuruí: Famílias atingidas pela cheia vão receber auxílio de R$ 600

A Prefeitura de Tucuruí anunciou a criação de um auxílio emergencial às famílias em situação de vulnerabilidade que forem vítimas de alagamentos causados pelas fortes chuvas, potencializados pela alta do rio Tocantins neste período. O prefeito Alexandre Siqueira (MDB) informou que o valor destinado aos beneficiários será de R$ 600, que deverá ser pago em três parcelas de R$ 200.

“Com a chegada das chuvas e os transtornos que elas causam, principalmente às famílias mais carentes que residem próximo aos igarapés e áreas alagadas, e verificando que muitas destas famílias não se enquadram nos requisitos para ter acesso ao benefício do Governo do Estado do Pará, estarei encaminhando na próxima segunda-feira (31), para a Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei para autorizar a criação do Auxílio Tucuruí 2, para ajudar a todos que residem nas áreas alagadas”, disse o chefe do Executivo.

O valor pago deve ser destinado à recomposição dos danos causados pelas fortes chuvas nas moradias e aos bens móveis nelas existentes. Os parlamentares devem votar o PL em caráter de urgência e, assim que aprovado, será sancionado pelo prefeito.

Quanto às regras para receber o auxílio, a Prefeitura deve divulgar nos próximos dias, mas adiantou que a Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil são responsáveis pela realização dos cadastros que serão feitos a partir deste dia 1º de fevereiro.

O objetivo da Prefeitura é auxiliar na recomposição dos danos causados pela alta do rio Tocantins e fortes chuvas.

Fonte: Ascom PMT