Tucuruí: jovem morre com facadas nas costas e pescoço após marcar encontro com homem pela internet

A Internet é uma ferramenta que facilita o contato com novas pessoas e pode ser usada para dar início a novos relacionamentos. Porém é fundamental ter cuidado na hora de marcar um encontro real. Antes de ter um contato físico com alguém que conheceu nas redes sociais é mais seguro conhecer um pouco mais a pessoa e saber se ela é realmente confiável. A imprudência, nesses casos, pode ser um risco.

Em Tucuruí, uma jovem de 18 anos, identificada como Geovana Silva, foi vítima após marcar um encontro pela Internet. Ela foi morta a facadas na madrugada do último domingo (8), em Tucuruí, no sudeste paraense. A vítima foi atingida nas costas e no pescoço.

De acordo com uma amiga que a acompanhava, Geovana e ela foram até o cais da cidade convidadas por um rapaz. Quando chegaram ao lugar combinado, dois homens esperavam por elas. Um deles segurou Geovana pelos cabelos e começou a esfaquá-la. A amiga conseguiu escapar das agressões.

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.

