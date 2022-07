TUCURUÍ – Mulheres em motocicleta à noite, vítimas preferenciais de assaltantes. Vídeo

Estudos de especialista em segurança pública comprovam que as mulheres são as vítimas preferenciais dos criminosos em assaltos à mão armada. Um exemplo deste estudo, ocorreu na madrugada deste sábado (23), no bairro Santa Mônica, em Tucuruí, no sudeste do estado.

Durante a madrugada, câmeras de segurança registraram o momento em que duas mulheres são abordadas por uma dupla de criminosos. A vítima estava de carona com uma amiga em uma motocicleta. Ambas se deslocavam para uma residência, não percebendo que estavam sendo seguidas.

Assim que a passageira desembarcar na porta do imóvel, os criminosos passam à frente, observam a movimentação no local e fazem o retorno. O carona já desce da moto, modelo Biz, na cor vermelha, anunciando o assalto com a arma em punho, apontada diretamente para o rosto da condutora (vítima) do veículo, que saiu em disparada.

A outra vítima que não teve como fugir das mãos dos criminosos teve seu cordão, anéis e uma pulseira roubados. Até o momento nenhum dos autores do delito foi preso.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução