Tucuruí: Prefeitura adia carnaval 2022 para o mês de julho

O carnaval 2022 de Tucuruí está definitivamente adiado. A informação foi compartilhada pelo prefeito Alexandre Siqueira (MDB) no início desta semana. A decisão levou em consideração a situação epidemiológica do novo coronavírus, que neste mês infectou 391 pessoas e levou quatro à morte por covid-19, entre os dias 3 a 26 de janeiro, conforme dados divulgados pela Secretaria de Saúde.

“Desde 2020 essa festa não é realizada. Entretanto, proteger a vida do nosso povo continua sendo nossa prioridade e, neste momento, suspender as festividades é necessário. Juntos, cuidando um do outro, vamos vencer essa pandemia e brevemente, festejar com nosso tradicional carnaval de rua”, afirmou o prefeito.

“A prefeitura estará realizando em julho o desfile das escolas de samba, o Carnaré (micareta dos blocos de Tucuruí) e o veraneio, com a estrutura para 5 praias. Com todo esse investimento, Tucuruí se tornará o maior ponto turístico do Estado do Pará, atraindo turistas e gerando emprego e renda para a nossa cidade”, anuncia e espera o prefeito.

Por: Antonio Barroso, com informações da Assessoria de Comunicação

Fonte: Blog Zé Dudu