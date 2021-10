Tucuruí realiza inscrição para festival de dança com premiações em dinheiro

Depois de sete anos sem ser realizado, o Festival de Dança de Tucuruí (Fesdantuc) abre inscrições para o seu XIII Festival, que será até o dia 3 de novembro, no Centro de Convenções, localizado no Cais da cidade, ou pelo email: dpdecultura2021@gmail.com.

Podem se inscrever bailarinos, coreógrafos, companhias e grupos de dança de todo o Pará, gratuitamente. O festival vai acontecer nos dias 4 a 6 de novembro, no Ginásio Poliesportivo de Tucuruí, no sudeste do Pará,o prêmio será de R$ 28.000 mil reais.

O festival de dança é realizado pela prefeitura de Tucuruí, que tem como objeto fomentar a cultura no município, oferecendo diversão, emoção e competições, com apoio de premiações financeiras. Cada dia será uma modalidade disputada e avaliada por renomados profissionais da dança no estado do Pará. Entre as premiações em dinheiro também estão a entrega de troféus e medalhas.

A premiação é a maior da região norte e a segunda maior do Brasil, ficando apenas atrás da cidade de Joinville (SC). Uma premiação história conquistada pelo estado do Pará.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira