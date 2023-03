Tucurui recebe o Amazônia Open 50k –International Cup- de Beach Tennis

A cidade de Tucuruí, diante da capital paraense 348 km, será palco de um dos mais importantes eventos de Beach Tennis do Mundo. Trata-se do Amazônia Open 50k –International Cup, programado para o mês de junho, entre os dias 8 e 11.



O open amazônico contará com a presença dos melhores atletas de beach do mundo. São esperados milhares de atletas nas categorias amadoras e profissionais no maior evento de Beach Tennis do Norte do Brasil.



“ O Beach Tennis é um esporte que vem ganhando cada vez mais notoriedade no mundo. Esta modalidade é extremamente divertida, pois combina elementos de outras modalidades, como o tênis de campo, o badminton e o voleibol em um jogo emocionante e acelerado. Esta modalidade está se tornando cada vez mais popular no Brasil, principalmente entre os jovens, ávidos por algo que proporcione diversão e movimento ao mesmo tempo”, relata Roberto Kataoka, presidente da Federação Paraense de Tênis [FPT], entusiasmado com o Amazônia Open.



A organização do torneio anunciou a participação de mais dois grandes atletas internacionais na competição. São eles: Nicolas Gianotti da França e Mattia Spoto da Itália.



Nicolas Gianotti é um jogador talentoso, com diversos títulos em seu país e no cenário europeu. Ele é reconhecido por sua técnica refinada e agilidade nas quadras de areia, o que o torna um adversário formidável.



Mattia Spoto é um jovem talento vindo da Itália, que tem se destacado em diversas competições ao redor do mundo. Ele impressiona pela sua habilidade em criar jogadas diferenciadas e pela sua constante evolução no esporte.



A presença desses dois grandes jogadores no Amazônia Open enriquecerá ainda mais a competição e promete trazer partidas eletrizantes aos fãs do Beach Tennis.



Atletas confirmados no evento:

Michele Cappeletti, #1 World

Antomi Rammos, #1 World

Nicolas Gianotti, #3 World

Mattia Spoto, #3 World

Vini Font, #13 World

Giulia Gasparri, #1 World

Ninny Valentini, #1 World

Rafaella Miller, #5 World

Patty Diaz, #6 World

Vitoria Marchezini, #9 World

Eva Fernandez, #15 World

Foto: OPEN 50/Divulgação