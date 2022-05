Tucuruí receberá a 9ª edição do Forma Alepa/Elepa quinta-feira

Tucuruí, município paraense às margens do rio Tocantins, receberá a 9º edição do Forma Alepa/Elepa Itinerante Região Lago do Tucuruí entre os dias 12 e 14 de maio. Além de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Novo Repartimento, Jacundá, Nova Ipixuna e Itupiranga farão parte da ação da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) na qual leva capacitação para servidores públicos. A informação foi prestada à reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ pelo deputado Chicão, presidente do Poder Legislativo do Eastado.



A Alepa desenvolve o projeto desde o ano de 2021. Nesta edição, haverá temas direcionados para área jurídica, comunicação e procuradoria da mulher. Durante o evento, será assinado o Acordo de Cooperação Técnica entre a Alepa e as Câmaras Municipais para a implantação e execução do Programa de Formação Continuada e Modernização do Poder Legislativo, com o objetivo de estabelecer e regular a implementação das ações de qualificação junto aos municípios.

“O projeto da Alepa contribui, forma e capacita os servidores públicos que trabalham na administração pública. Temos obrigação com todas as regiões. A Alepa dá condições às câmaras municipais, através desta ação, para que os vereadores possam exercer melhor seus mandatos. Servidores públicos, para exercer seu trabalho com qualidade, devem ser capacitados”, disse o presidente da Alepa, deputado Chicão.



Servidores públicos têm uma importante missão na elaboração de políticas públicas destinadas à melhoria da administração pública. A formação e capacitação dos servidores constituem estratégias e meios que garantem a mobilização das competências, construção de novos conhecimentos e, acima de tudo, a construção de um corpo funcional comprometido com eficiência e técnica na reflexão nas ações que devem ser pensadas para a comunidade.

TUCURUÍ

A cidade tem uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, a Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHE), além de diversas ilhas de água doce artificiais. Com tantos recursos, a cidade segue crescendo, se consolidando hoje com uma economia emergente, que gera emprego e renda em toda a região do Baixo Tocantins. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município de Tucuruí é um dos melhores do Pará, atingindo a média de 0.666, registrando o 11º lugar no ranking das 144 cidades do estado, aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O último censo do IBGE, realizado em 2021, aponta uma população estimada de 116.605 pessoas.



Serviço:

Local: Associação Comercial e Industrial de Tucuruí.

Endereço: Rodovia BR 422. Santa Mônica – Tucuruí/PA.

Hora: 8 horas

Imagem: Baltazar Costa (AID/Alepa)