Tudo Barça conquista o bicampeonato da Interagências de Futebol no Caixaparah

Com uma exibição magnífica desde o início de partida, o time do “Tudo Barça” conquistou merecidamente o bicampeonato da Interagências de Futebol, após vencer na decisão a boa equipe do Resenha Show, por 6 a 5, nas cobranças das penalidades depois dos empates de 3 a 3, tanto no tempo normal como na prorrogação que agradaram aos torcedores das duas equipes que compareceram em bom número na sede campestre do Caixaparah.

Durante o jogo, os torceores incentivaram os atletas preferidos, sobretudo, os jogadores campeões, dentre eles, o meiocampista Carrara, com seu futebol veloz e muita credibilidade que, com a redonda, tornou-se um dos principais responsáveis em ajudar o “Tudo Barça” ao bicampeonato.

O treinador Alan Nascimento sagrou-se tetracampeão da competição e recebeu muitos abraços dos torcedores e também da diretoria do time, à frente o incansável atleta Carrara.

A diretoria do Caixaparah, comandada pelo próprio presidente, Alberto Henrique, esteve à frente das entregas das premiações ao lado diretor de esportes, Carlos Sérgio, o qual ressaltou a beleza da competição, principalmente, relacionado às partes disciplinar e técnica da competição.

Carlos Sérgio disse, ainda, com aval do presidente, Alberto Henrique, que o campeonato deste ano receberá mais apoio, sobretudo, com respeito às premiações aos times campeões.

O juiz Danilo Soares foi árbitro da partida com excelente trabalho. Os atletas bicampeões são esses: Yan, Carrara, Neto, Hélio, Williams, Sérgio, Tomaz, Patrick, Jackson, Bebeto, Lucas, Soeiro, Coelho e Márcio. Os Superintendentes da Caixa Econômica Federal tanto da Região Norte e Regional prestigiaram a decisão como gerentes de várias agências de Belém.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar