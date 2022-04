Tudo novo: Pastor escreve livro sobre como ter vida abundante

A obra conta com oito capítulos e está acessível na vitrine virtual da MK Books

A MK Books lançou nesta terça-feira (5), o e-book Tudo Novo, do pastor Saulo do Prado. A obra fala sobre como ter uma vida abundante e já está disponível nas plataformas de leitura digitais.

– Alguns acreditam que a velocidade é mais importante do que a direção. Nesse caso, correm, se esforçam por fazer rapidamente. Outros, creem que é pela força que vão conseguir conquistar. Acontece que no Senhor, não conseguimos nada apenas pela velocidade e pela força, mas pela rendição à Sua autoridade. Renda-se e seja habilitado para viver algo diferente – diz o autor.

A obra conta com oito capítulos e está acessível na vitrine virtual da MK Books. O pastor Saulo do Prado é casado com Marcia do Prado. O casal tem um filho, chamado Emanuel. Além de escritor, Saulo é gestor público, bacharel em teologia, psicanalista, palestrante e pastor sênior da Igreja Cristã Alcançando As Nações (ICAN), em Curitiba, Paraná.

Foto: Divulgação

Mayara Macedo