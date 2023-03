Tudo pronto para abertura do Campeonato Paraense de Dominó, domingo, na Tuna

A diretoria do Sindicato dos Clubes Sociais do Pará – Sindiclubes/PA, por meio do Departamento de Esportes, realiza, nesse domingo, 19, a abertura do I Campeonato Paraense de Dominó, prevista para acontecer na sede campestre da Tuna Luso Brasileira. O certame contará com a participação de 11 agremiações regularizadas junto à Comissão Organizadora, presidida por Salatiel Campos e André Cunha (coordenador dos jogos).

Os participantes são: Ara, Assembleia Paraense, Assubsar, Caixaparah, Remo, Grande Família, Grupo 91, Marambaia Clube, Novo Horizonte, Paysandu e a dona da casa, Tuna Luso Brasileira.

Na última quinta-feira, 15, ocorreu a reunião do Conselho Técnico ao comando do Diretor Adjunto de Esportes, André Cunha, quando o regulamento da competição foi aprovado sem restrições pelos representantes dos clubes que enalteceram a seriedade do regulamento elaborado pelo próprio Sindiclubes.

Os confrontos dos jogos começarão a partir das 7h45, com a tolerância até às 8 horas, para retardÁrios. A competicão receberá o apoio da Sr Split.

A presidente da Tuna Luso, Graciete Maués, prestígiou o Congresso Técnico e demonstrou seu apoio ao I Campeonato Paraense de Dominó.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar