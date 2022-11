Tudo pronto para as decisões do campeonato de futebol no Cassazum

A Diretoria do Cassazum, por meio do Departamento de Esportes, encerra os Campeonatos Internos da temporada com duas decisões que irão agitar os associados que comparecerão em grande número para incentivarem seus atletas preferidos. A primeira, ocorreu anteontem à tarde, valendo pelo título do Super Master, entre Gelobol e Aquário, enquanto ontem pela manhã, pela categoria Especial, envolvendo, Gelobol e Estrela.



O presidente do Cassazum, Yedo Mendes, fará as entregas das premiações.



Visando as decisões deste sábado, 12, e de amanhã domingo, 13, as quatros equipes finalistas dos Campeonatos Super Master e Especial promovidos pelo Cassazum, realizaram ontem, sexta-feira, 11, treinamentos finais quando os treinadores decidiram os atletas que começarão jogando para chegarem aos seus objetivos que são as conquistas dos títulos. Há promessas até de pagamento de gratificação através das cartolagens das equipes em caso de vitória, além de churrasco e a gelada.



Imagem: Nonato Batista/Ronabar