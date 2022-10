Tudo pronto para IV Jornada Jurídica e o Seminário de Direito Desportivo

Para buscar a proposta destinada à qualificação de todos que fazem o futebol, a Federação Paraense de Futebol – FPF e Faculdade Integrada de Advocacia da Amazônia – Finama promovem nesta quarta-feira, 12, a IV Jornada Jurídica & Seminário de Direito Desportivo, que envolverá temas importantes relacionados ao futebol. O evento acontecerá a partir das 19h estendendo-se até às 21h, no Hotel Grand Mercure.



Os três palestrantes do Seminário de Direito



Desportivo Finama/FPF conhecedores sobre os temas são o Dr.Wladimy Camargo, relator da Comissão de Juristas do Senado Federal para a elaboração do anteprojeto da Lei Geral do Esporte/2016; Dr. Bichara Abidão Neto, referência na Advocacia Desportiva e membro da Academia Brasileira de Direito Desportivo; e Dr. Andrei Kampff, jornalista e advogado, criador do portal “Lei em Campo” e colunista do UOL.



“Essa IV Jornada Jurídica da Finama & Seminário de Direito Desportivo Finama/FPF, será de muita importância para pessoas vinculadas ao futebol, pois, esses três palestrantes são mestres nos assuntos pautados do seminário. Todas diretrizes foram adotadas e esperamos contar com as pessoas que fazem e praticam o futebol e a Finama/FPF terão o prazer de recepcioná-los com entusiasmo”, disse André Cavalcante, Diretor Jurídico e vice-presidente da Federação Paraense de Futebol, com expectativa de reunir neste dia um grande número de desportistas.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar