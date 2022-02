Tumblr lança versão paga e sem anúncios por US$ 5 mensais

A rede social Tumblr anunciou uma versão paga da plataforma, que tem como única vantagem não exibir anúncios ao longo da navegação.

O Tumblr pago custa US$ 4,99 mensais (cerca de R$ 25,50 em conversão direta de moeda) ou então uma taxa anual e com desconto de US$ 39,99 (aproximadamente R$ 205). Aparentemente, os valores em dólar valem para todas as regiões.

Para ativar a versão sem anúncios, basta acessar a opção de assinatura nas configurações do seu perfil. A exclusão de publicidade vale para as versões do Tumblr no PC e em dispositivos móveis.

Os planos de assinatura disponíveis e como acessar a opção nas configurações.Fonte: Tumblr

Segundo a companhia, não há qualquer plano de tornar isso obrigatório e, ao menos por enquanto, não há conteúdos exclusivos ou outros benefícios aos anunciantes.

O Tumblr perdeu uma enorme quantidade de usuários — e, consequentemente, de receita — em especial a partir do final de 2018, quando a rede social anunciou o banimento de conteúdos adultos. Um ano depois, a companhia que chegou a pertencer ao Yahoo! foi vendida para a Automattic, empresa que é também dona da plataforma de blogs e sites WordPress.

